Політика

Шойгу намагається врятувати власний імідж та армії РФ, – британська розвідка

12 Червня 2023 10:42
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війна, росія

Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зберігав високу публічну активність, ймовірно, з метою представити себе відповідальним за стратегічні питання, тоді як Україна прискорює наступальні операції.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

“Шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій Росії, в тому числі зробив майже напевно серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів”, – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони РФ також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля та розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидке відправлення резервної бронетехніки на фронт.

“Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримки позитивного іміджу перед все більш відвертою критикою з боку деяких співвітчизників”, – зазначають у Міноборони Британії.


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