Політика

Шойгу хоче запровадити штучний інтелект в армії РФ

10 Січня 2023 12:54
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росія

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Москва буде “розвивати ядерну тріаду”, активно використовувати технології “штучного інтелекту” в армії та модернізувати роботу військових комісаріатів.

Про це заявив Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних Сил Росії.

Шойгу заявив, що потрібно постійно проводити аналіз і систематизацію досвіду дій російських угруповань в Україні та в Сирії, щоб на його основі складати програми навчання особового складу і плани поставок військової техніки.

“Нам необхідно вдосконалювати систему управління і зв’язку. З цією метою будемо активно використовувати технології штучного інтелекту.

Найближчим часом належить модернізувати роботу військових комісаріатів.

Потрібно провести цифровізацію баз даних, налагодити взаємодію з місцевою та регіональною владою, а також промисловістю, оновити систему організації цивільної та територіальної оборони”, – сказав Шойгу.


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