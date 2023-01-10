Шойгу хоче запровадити штучний інтелект в армії РФ

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Москва буде “розвивати ядерну тріаду”, активно використовувати технології “штучного інтелекту” в армії та модернізувати роботу військових комісаріатів.

Про це заявив Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних Сил Росії.

Шойгу заявив, що потрібно постійно проводити аналіз і систематизацію досвіду дій російських угруповань в Україні та в Сирії, щоб на його основі складати програми навчання особового складу і плани поставок військової техніки.

“Нам необхідно вдосконалювати систему управління і зв’язку. З цією метою будемо активно використовувати технології штучного інтелекту.

Найближчим часом належить модернізувати роботу військових комісаріатів.

Потрібно провести цифровізацію баз даних, налагодити взаємодію з місцевою та регіональною владою, а також промисловістю, оновити систему організації цивільної та територіальної оборони”, – сказав Шойгу.