Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки, – ЗМІ

Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, він сам подасть у відставку.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.
Заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть у п’ятницю 17 березня.
Інформацію про відставку Шкарлета УП підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді.
Сам міністр на дзвінки не відповів і письмово теж не прокоментував цю інформацію.
За даними джерел в освітянських колах, у п’ятницю Шкарлета викликали в Офіс президента.
Співрозмовники УП розповіли, що в якості кандидатів на посаду голови МОН розглядають добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового, а також науковицю й педагога Інну Ящук, яка з січня виконує обов’язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ.
За даними депутатів, що працюють у профільному комітеті Верховної Ради, серед кандидатів на посаду міністра також розглядають депутатку від “Слуги народу” Юлію Гришину.