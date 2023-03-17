Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки, – ЗМІ

Сергій Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки України, він сам подасть у відставку.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Заяву про відставку з посади міністра Шкарлет, ймовірно, подасть у п’ятницю 17 березня.

Інформацію про відставку Шкарлета УП підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі президента й Верховній Раді.

Сам міністр на дзвінки не відповів і письмово теж не прокоментував цю інформацію.

За даними джерел в освітянських колах, у п’ятницю Шкарлета викликали в Офіс президента.

Співрозмовники УП розповіли, що в якості кандидатів на посаду голови МОН розглядають добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового, а також науковицю й педагога Інну Ящук, яка з січня виконує обов’язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ.

За даними депутатів, що працюють у профільному комітеті Верховної Ради, серед кандидатів на посаду міністра також розглядають депутатку від “Слуги народу” Юлію Гришину.