Політика

Серія вибухів у Маріуполі підтверджує, що Україна знайшла спосіб бити по тилу росіян, – NYT

23 Лютого 2023 07:49
12
читать на русском →
зброя

Журналісти The New York Times ствердили, що нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі підтвердили спроможність України бити по тилу російської армії.

Про це мовиться в матеріалі NYT.

Зазначається, що після окупації Маріуполя навесні 2022 у ніч на середу 23 лютого там пролунали майже десятки вибухів. За повідомленнями та відео, також були обстріляні окуповані Росією райони Донецької, Луганської та Херсонської областей.

“Взявши під контроль Маріуполь навесні, Москва поступово перетворила місто на головний гарнізон, очевидно тому, що вважалося, що воно знаходиться поза зоною дії потужних наданих США ракет у найближчій українській фортеці, поблизу зруйнованого шахтарського містечка Вугледар”, – ствердили журналісти.

Так, місцевий гауляйтер у Маріуполі стверджував, що все гаразд, і сказав, що російська ППО збила два українські безпілотники, які атакували місто вночі.

“Це не перший раз, коли повідомлялося про вибухи глибоко в тилу ворога під час війни, але в середу виникли запитання про те, що сталося. У минулому українці використовували для війни з окупантами безпілотники, спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і широку мережу лояльних до Києва партизанів”, – додали в NYT.

Журналісти резюмували, що Україна знайшла спосіб вдарити глибоко в тил ворога, навіть після попереджень, що Москва, схоже, готова розв’язати новий шквал атак.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2023 07:11
25

США можуть оприлюднити розвіддані щодо потенційного постачання Китаєм зброї Росії — WSJ
23 Лютого 2023 07:25
11

В ООН готові підтримати українську резолюцію миру, – ЗМІ
23 Лютого 2023 07:06
13

Українські захисники відбили близько 90 атак противника, – Генштаб
22 Лютого 2023 20:49
232

Помер командир 1-го батальйону полку “Азов” Олег Мудрак
22 Лютого 2023 19:30
285

У Харкові узгодили перейменування 18 російських топонімів (список)
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки