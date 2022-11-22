Політика

Сенатори закликали Пентагон передати Україні дрони Grey Eagle, – WSJ Група Сенаторів звернулась до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом розпочати постачання в Україну безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Група з 16 сенаторів вказала, що довгострокова вигода передачі MQ-1C істотна, а постачання такої техніки мають потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України. Як зазначає WSJ, декілька сенаторів Конгресу США просить адміністрацію президента країни Джо Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle і надати ці БПЛА. Поділитися:



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