Політика

Сенатори закликали Пентагон передати Україні дрони Grey Eagle, – WSJ

22 Листопада 2022 18:00
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сша, зброя

Група Сенаторів звернулась до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом розпочати постачання в Україну безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Група з 16 сенаторів вказала, що довгострокова вигода передачі MQ-1C істотна, а постачання такої техніки мають потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

Як зазначає WSJ, декілька сенаторів Конгресу США просить адміністрацію президента країни Джо Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle і надати ці БПЛА.


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