Салліван візьме участь у саміті в Саудівській Аравії щодо війни в Україні, – CNN

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюватимуться шляхи досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє CNN.

За словами представників США, мета України полягає в тому, щоб під час переговорів було визначено загальні принципи припинення війни, а пізніше цього року відбувся мирний саміт, на якому світові лідерипідпишуть документ на підтримку цих принципів.

Як пояснив неназваний американський посадовець, саміт відбуватиметься саме у Саудівській Аравії через стосунки цієї країни з Китаєм. Хоча участь Китаю в переговорах не очікується, американські посадовці останніми місяцями публічно закликали Китай зіграти конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні.

Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із близько 40 країн.