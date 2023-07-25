Політика

Румунія приєдналася до “гарантій безпеки” для України

25 Липня 2023 10:22
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румунія

Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

Про рішення Румунії приєднатися до декларації про “гарантії безпеки” для України міністерка закордонних справ країни Лумініца Одобеску поінформувала держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови.

Одобеску і Блінкен також обговорили останні події в Чорному морі, в тому числі наслідки рішення РФ призупинити участь у “зерновій угоді”.

Вони засудили нещодавні російські атаки на цивільне населення та річкову і морську інфраструктуру на півдні України.

Одобеску представила заходи, які вже були вжиті Румунією, а також заходи, передбачені в короткостроковій і середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.


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