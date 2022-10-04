Політика

Росію викинули з ради ICAO

4 Жовтня 2022 10:57
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росія, авіа

Росія остаточно не змогла переобратися до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, повідомила посол України в Канаді, де розташована штаб-квартира ICAO, Юлія Ковалів.

“Тепер уже остаточно – Росію викинули з ради ICAO. Зганьблені програшем у першій групі, вони навіть не ризикували подаватися в 3-тю групу, де б також із тріском програли”, – написала вона у фейсбуці.

Ковалів наголосила, що це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли Росію виключили з керівного органу.

“Викинули заслужено – через системні порушення Чиказької конвенції”, – додала посол.


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