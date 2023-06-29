Росіяни визнали втрати під час боїв з РДК

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що в ході бойових дій у Бєлгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 військовослужбовців ЗС РФ із Псковської області.

“Похорон проходив минулого і цього тижня. На жаль, це не останні жалобні заходи. На цей момент нам відомо як мінімум про 14 загиблих у ті дні”, – розповів він.

Крім того, за словами Ведернікова, ще 10 солдатів потрапили у полон. З них трьох вже повернули.

Псковський губернатор став першим представником влади РФ, який повідомив про втрати серед російської армії під час рейдів підрозділів РДК та ЛСР у Бєлгородську область.