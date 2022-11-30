Росіяни видаляють з “Яндекс”-карти будинки, які зносять в окупованому Маріуполі

Російські окупанти почали видаляти на картах “Яндекс” будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.

“Росіяни почали видаляти будинки на картах. Російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності — його видалили, він перестав існувати. Там більше не пробіжить босоніж малюк і жодна господиня не спече яблучний пиріг”, – повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, відомо про те, що росіяни планують знести ще біля однієї тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги.

Він наголосив, що аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя на непотріб, який згодом викинуть.

“Люди з понад 50 тисяч квартир втратили дах над головою, нині вони готують їжу просто на вулиці. Попереду зима, а вони отримують лише обіцянки, що все відновлять. Практика ж показує зовсім інше. Спричинена росіянами гуманітарна катастрофа у місті свідчить лише про одне — Росія не несе за собою нічого доброго, вона не рятує, а вбиває, не допомагає, а забирає, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його. Маріуполь — місто, де РФ порушила всі норми гуманітарного права. І навіть стирання будинків з карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєне”, – наголосив Лубінець.