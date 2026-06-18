У Росії повідомили про атаку безпілотників на Москву та Ростовську область

У ніч на 18 червня російські регіони зазнали чергової атаки безпілотників. За повідомленнями російських чиновників і даними OSINT-аналізу, у Ростовській області виникла пожежа на нафтобазі, а в Московському регіоні пошкоджено житлові будинки, торговельні центри та інші об’єкти.

За даними OSINT-аналітика ASTRA, після ударів безпілотників у місті Гуково Ростовської області загорілася нафтобаза на вулиці Карла Маркса. На оприлюднених відео видно сильну пожежу на території об’єкта.

Вранці губернатор Ростовської області повідомив про загибель однієї людини та поранення ще двох. Також, за його словами, внаслідок атаки сталися дві пожежі на комерційних об’єктах і був пошкоджений тепловоз.

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Тим часом у Москві та Підмосков’ї очевидці повідомляли про пожежі після нічної атаки безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що уламки дронів пошкодили торговельний центр «Садовод». Крім того, за його словами, кільком безпілотникам вдалося досягти Московського нафтопереробного заводу.

Собянін також повідомив, що на підльоті до столиці було збито 52 безпілотники.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що один із дронів влучив у багатоквартирний будинок у Жуковському. За його словами, пошкоджено пожежний вихід між 23-м і 24-м поверхами та дві балконні плити. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

У селі Степаново поблизу Електросталі уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку. Жінка отримала легке поранення плеча, але від госпіталізації відмовилася.

У Люберцях уламки пошкодили будівлю фітнес-центру та об’єкт у промисловій зоні. Також повідомляється про пожежу на даху торговельного центру «Біла Дача».

У Чехові безпілотник влучив у дачний будинок, а в Павловському Посаді після удару дрона загорілися два дачні будинки.

Незалежного підтвердження всіх заявлених наслідків атаки наразі немає.