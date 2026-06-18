Ворог атакував Київщину дронами та балістикою: пошкоджено школу, будинок і підприємство

У ніч на 18 червня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано у Вишгородському та Бориспільському районах.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, цього разу обійшлося без постраждалих.

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У Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджено ангарне приміщення.

У Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний житловий будинок та територія одного з підприємств.

Калашник також подякував учасникам проєкту «Чисте небо», які допомагають знищувати ворожі безпілотники на підступах до столиці та області.

За його словами, лише цієї ночі вони збили близько 30 російських дронів.

На місцях працюють усі необхідні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень.

Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки під час ворожих атак.