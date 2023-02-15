Політика

Росія залучила до війни в Україні 97% своєї армії, — Міноборони Британії

15 Лютого 2023 14:40
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війна

У Міноборони Великої Британії оцінюють, що 97% російської армії перебуває в Україні, але вона виснажена.

Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес.

«Якщо 97% російської армії зараз залучено в Україні, з дуже-дуже високим рівнем вибуття, і потенційно її боєздатність знижена на 40%, і майже дві третини їхніх танків знищено або зламано, це безпосередньо впливає на безпеку Європи», — сказав Воллес. Він додав, що росії так і не вдалося пробити оборону України.

Також міністр оборони зазначив, що російські лідери або не розуміють реальної ситуації на фронті, або не цінують життя своїх солдатів.

«Думаю, що те, що росія робить, намагаючись просунутися вперед, рівень виснаження майже як в Першу світову війну, і показник успіху становить кілька метрів, а не кілометрів», — сказав Воллес.


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