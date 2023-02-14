Росія вперше за 30 років виводить в море кораблі з ядерною зброєю – розвідка Норвегії

Росія вперше за останні 30 років почала розгортати в Балтійському морі кораблі, озброєні тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомила у своєму щорічному звіті Норвезька розвідувальна служба.

“Ключова частина ядерного потенціалу знаходиться на підводних човнах і надводних кораблях Північного флоту РФ”, – зазначає норвезька розвідка.

Військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з ядерною зброєю за часів холодної війни, але сучасна Російська Федерація зробила це вперше, йдеться у звіті.

Хоча Росія також має підводні човни, протисупутникову зброю і кібернетичні можливості, які можуть загрожувати Норвегії і НАТО, тактична ядерна зброя є “особливо серйозною загрозою в декількох оперативних сценаріях, в яких можуть бути задіяні країни НАТО”, – йдеться в доповіді.

Норвезька розвідка також зазначила, що не можна виключати переростання локальної війни в ширший конфлікт за участю США, НАТО і Норвегії.

За оцінками відомства, хоча Росія буде підтримувати, модернізувати і розвивати свій ядерний арсенал, жодних істотних змін в російській ядерній доктрині в найближчі роки не очікується.