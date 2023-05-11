Росія внесла Арестовича в список терористів

Росія внесла колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича до переліку терористів та екстремістів.

У списку Росфінмоніторингу “Перелік терористів і екстремістів” з’явилося прізвище Арестовича.

Місцем народження вказано місто Цителі-Цкаро Грузинської РСР.

Сам Арестович відреагував на це словами “дрібниця, а приємно”.

❗️Актер Артур Смольянинов и экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович

включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



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Мелочь, а приятно.) — Arestovych (@arestovych) May 11, 2023