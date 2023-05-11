Політика

Росія внесла Арестовича в список терористів

11 Травня 2023 15:28
34
читать на русском →
росія, арестович

Росія внесла колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича до переліку терористів та екстремістів.

У списку Росфінмоніторингу “Перелік терористів і екстремістів” з’явилося  прізвище Арестовича.

Місцем народження вказано місто Цителі-Цкаро Грузинської РСР.

Сам Арестович відреагував на це словами “дрібниця, а приємно”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 14:59
101

Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow
11 Травня 2023 16:15
35

Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – Воллес
11 Травня 2023 15:54
43

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300
11 Травня 2023 13:25
60

WP: Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет
11 Травня 2023 12:31
122

CNN: Британія доставила в Україну крилаті ракети великої дальності “Storm Shadow”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки