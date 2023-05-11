Росія внесла Арестовича в список терористів

Росія внесла колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича до переліку терористів та екстремістів.
У списку Росфінмоніторингу “Перелік терористів і екстремістів” з’явилося прізвище Арестовича.
Місцем народження вказано місто Цителі-Цкаро Грузинської РСР.
Сам Арестович відреагував на це словами “дрібниця, а приємно”.
❗️Актер Артур Смольянинов и экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович— Arestovych (@arestovych) May 11, 2023
включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
———
Мелочь, а приятно.)
Поділитися: