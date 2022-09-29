Росія шукає підстави, як обґрунтувати участь у війні білоруської армії, – Маляр

РФ шукає способи, як формально обґрунтувати можливу участь у війні з Україною білоруських військ.

Про це на брифінгу в Military Media Center сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

«Керівництво рф шукає дуже активно способи, як формально можна обґрунтувати участь у разі залучення саме білоруських збройних сил. росія завжди шукає якісь формально-юридично підстави, щоб підвести під це. Тому у них зараз ідуть пошуки цих формальних підстав», – сказала Маляр.

У свою чергу директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Леонід Баран зауважив, що від нашої розвідки та інших відомств є інформація, «що переважна більшість вступати безпосередньо у війну з Україною військовослужбовців білорусі, а тим більше прикордонного відомства білорусі не мають».