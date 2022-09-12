Політика

Росія ще може піти в контрнаступ, – Резніков

12 Вересня 2022 18:58
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Попри блискуче просування українських військ, святкувати перемогу ще зарано. Адже ворог може невдовзі піти в контрнаступ.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє РБК-Україна.

За словами міністра, Києву важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ, який пройшов “краще, ніж очікувалось”, оскільки Москва може спробувати здійснити аналогічний наступ.

“Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовими її захищати”, – заявив Резніков.

За словами Резнікова, “український бліцкриг”, як “снігова куля, яка котиться вниз схилом”, став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Міністр зазначив, що наші захисники втомилися після шестиденної атаки. Водночас моральний дух навпаки – на дуже високому рівні. Резніков каже, що “українці хотіли перейти в цей контрнаступ”. Адже успіх останніх днів показав – Росію можна перемогти.


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