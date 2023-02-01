Політика

Росія прагне хоч якоїсь перемоги до 24 лютого – Данілов

1 Лютого 2023 21:34
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війна

Керівництво росії прагне залучити до війська якомога більше людей, тому бажає відзначитися хоч якоюсь перемогою до річниці повномасштабного вторгення.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону.

«рф – це країна дивна, для них якісь дати є визначальними. Найближча дата – це 24 лютого, коли вона почала активну війну проти України. На цю річницю їм треба про щось звітувати перед населенням, бо їх треба зараз залучати до армії. Саме тому їм треба відзначитись якимись перемогами до 24 лютого», – сказав Данілов.


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