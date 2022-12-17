Політика

Росія отримала нову партію “Шахедів”, – ГУР

17 Грудня 2022 17:43
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росія, іран

Російська Федерація поновила удари по Україні іранськими дронами-камікадзе Shahed завдяки новій партії, але використовує їх ощадливіше.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

“Так, це нова партія, але порівняно з початковим масованим використанням “Шахедів” вочевидь менша”. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів “Шахеди” не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння”, – повідомив Юсов.

Стосовно балістичних ракет іранського виробництва, Юсов зазначив, що розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном та надзвичайні зусилля, яких агрессор докладає, щоб отримати ці ракети.

Водночас за даними ГУР, станом на зараз Росія їх ще не отримала.


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