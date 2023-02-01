Росія має піти з Абхазії та Осетії та вивчити, де в неї кордони – президент Грузії

Після поразки в Україні Росія має вивчити, де проходять її кордони, і деокупувати, зокрема, захоплені нею грузинські території. Про це заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю Bloomberg.

Зурабішвілі вважає, що після поразки в Україні Росія має “відступити з усіх окупованих нею територій” та “вивчити, де проходять її кордони”.

“Росія вже практично програла на полі бою, якщо не всю війну”, – сказала президент Грузії.

Зурабішвілі також заявила, що якщо згідно з однією з умов капітуляції Росія не буде зобов’язана повністю вивести війська з усіх незаконно захоплених нею територій, “Захід припуститься ще однієї великої помилки – такої вже великої, як у 2008 і 2014 роках”.