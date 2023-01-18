Політика

Росія хоче посилитися і готується до реваншу, — Зеленський

18 Січня 2023 19:13
35
зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче посилитися та готується до реваншу на фронті. Він наголосив, що в окупантів нічого не вийде.

«Війна справді сповільнюється взимку і є зрозумілі обставини та зрозумілі причини. Усі стомлюються, природа, люди та ворог також», — сказав Зеленський під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент додав, що на сході країни відбуваються запеклі бої, а українські сили стійко стоять на фронті. Зеленський подякував українським військовим, які захищають Україну від російської агресії.

Український лідер додав, що на півдні та півночі українські сили контролюють ситуацію.

«Ми бачимо, що Росія хоче рухатися, посилитися та готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що у них не вийде, тому що вони воюють не лише проти України, а й проти цивілізованого підходу до життя», — сказав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Січня 2023 19:35
62

США готують один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, – CNN
18 Січня 2023 18:45
23

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, – Генштаб
18 Січня 2023 17:49
36

Україні потрібно “істотно більше” зброї, у війні настав переломний момент, – Столтенберг
18 Січня 2023 16:36
82

У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи
18 Січня 2023 15:35
96

Міністерство внутрішніх справ очолить глава Нацполіції Ігор Клименко
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки