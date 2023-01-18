Росія хоче посилитися і готується до реваншу, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче посилитися та готується до реваншу на фронті. Він наголосив, що в окупантів нічого не вийде.

«Війна справді сповільнюється взимку і є зрозумілі обставини та зрозумілі причини. Усі стомлюються, природа, люди та ворог також», — сказав Зеленський під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент додав, що на сході країни відбуваються запеклі бої, а українські сили стійко стоять на фронті. Зеленський подякував українським військовим, які захищають Україну від російської агресії.

Український лідер додав, що на півдні та півночі українські сили контролюють ситуацію.

«Ми бачимо, що Росія хоче рухатися, посилитися та готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що у них не вийде, тому що вони воюють не лише проти України, а й проти цивілізованого підходу до життя», — сказав він.