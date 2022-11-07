Політика

Росія домовилась з Іраном про постачання балістичних ракет, – Повітряні сили

7 Листопада 2022 16:01
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війна, іран

Росія домовилась з Іраном про постачання ударних безпілотників та балістичних ракет даьністю 300 і 700 кілометрів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Про балістичні ракети теж з’явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном”, – сказав Ігнат.

Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів. Ще одна проблема – швидкість їх руху, яка значно перевищує швидкість крилатих ракет та безпілотників.

“Це нова загроза, так само як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску”, – додав Ігнат.


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