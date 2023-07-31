Росія більше не спроможна окупувати всю Україну, але може до цього повернутись, – Зеленський

Росія більше не здатна на повну окупацію України, але може спробувати повернутись до цього сценарію після певного проміжку часу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

“Всі їхні дії на полі бою говорять про те, що на сьогодні Росія не спроможна окупувати Україну повністю і знищити нас. Їхні бажання ті самі, але глибоко в душі всі вони вже усвідомлюють, що вони не спроможні… Вони були спроможні на початку цієї війни. Їм здавалось, що вони [це] зроблять”, – сказав Зеленський.

Однак, за його словами, українці “щось таке зробили” як в середині держави, так і зовні, щоб стати міцнішими за РФ, і тепер росіяни розуміють, що повна окупація неможлива.

“Вони з цим можуть повернутись, до окупації України? Так. Їм потрібен для цього видох – так. Їм потрібен час, щоб знову накопичити сили – так. Їм потрібен цей час, щоб, накопичуючи сили, зняти санкції і отримати політичну підтримку хоч десь у світі – так”, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що для втілення таких задумів треба буде, щоб Україна мовчала, а цього не станеться.

“Україна буде діяти <…> Поки ми живі, ми не дамо їм стати такими міцними, як вони були”, – запевнив Зеленський.