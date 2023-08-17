Політика

Російські ракети летять по Україні прямо з конвеєра, – Bloomberg

17 Серпня 2023 19:06
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санкції, росія, ракетний удар

Росія почала використовувати в Україні ракети, які тільки нещодавно випущені з конвеєра і не пройшли всіх випробувань.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що нещодавно виявлена Збройними силами України російська ракета свідчить про те, що запаси деяких сучасних видів озброєнь в окупантів вичерпуються. При цьому росіянам доводиться виробляти ракети швидше, щоб підтримувати інтенсивність бойових дій.

Ракета, знайдена в червні на півночі Сумської області, була випущена з реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С”.

Судячи з маркування корпусу, снаряд був виготовлений тільки в попередньому місяці, 19 травня. Партії снарядів зазвичай проходять кілька місяців випробувань, перш ніж вони будуть використані і з’являться на передовій.

На корпусі також був зазначений незвично близький термін придатності – 12 вересня цього року. Це ще одна можлива ознака того, що російські виробники зрізають кути, щоб швидше відправити ракети на передову.

Оскільки пристрій не вибухнув, дослідники змогли розглянути його материнську плату та інші компоненти, які не відповідали очікуваним готовим специфікаціям. Деякі деталі були спаяні вручну, тоді як компоненти були виготовлені як російськими, так і американськими компаніями, включно з компаніями Altera та Analog Devices Inc, що належать Intel.

Обидві компанії заявили, що не продають свою продукцію в Росію і дотримуються всіх санкцій.

В уламках ракет, якими Росія б’є територією України, часто знаходять іноземні компоненти.

Зокрема, 15 серпня окупанти обстріляли Україну зробленими цього року Х-101. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем. Це говорить про те, що Росія, попри санкції, все ж таки може отримувати критичні компоненти і виробляти ракети.


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