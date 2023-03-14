Російські окупанти готуються до українського контрнаступу і переходять в оборону, – Резніков

Російські окупанти вже готуються до українського контрнаступу і переходять в оборону на певних ділянках фронту. Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу зі своєю нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен, яка сьогодні перебуває з візитом в Одесі.

Глава Міноборони нагадав про успішні контрнаступальні операції українських сил у Київській, Харківській, Херсонській областях та на острові Зміїному.

“Тепер стоїть задача йти далі. Росіяни дуже добре вчаться, тому вони сіли в оборону вже. Вони вже сидять в обороні. Вчора ми мали брифінг, і наші генерали – Москальов, Неїжпапа – нам показали місця, де вони вже сидять в обороні, риють окопи, [споруджують] фортифікаційні укріплення. До речі, в Криму теж”, – сказав Резніков.

Він наголосив, що це означає, що росіяни вже готуються до захисту і вірять, що українські сили підуть у контрнаступ.

“І це добрий знак. Тому що це вже йде матеріалізація простору. Ми вже створюємо майбутнє, вони вже програли. Якщо вони в своїй “спеціальній військовій операції” перейшли у захист – вони вже програли цю війну”, – заявив міністр.