Політика

Ріші Сунак обіцяє додаткову військову допомогу Україні

17 Березня 2023 07:17
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сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Україна потребує додаткової допомоги для зміни ситуації на полі бою якнайшвидше.

Як повідомляє сайт британського уряду, це питання було обговорено 16 лютого під час телефонної розмови Ріші Сунака з президентом України Володимиром Зеленським.

Сунак заявив, що Велика Британія продовжує тісно співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити Україну необхідним оборонним обладнанням. Крім того, Велика Британія буде продовжувати надавати військову допомогу Україні і надалі.


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