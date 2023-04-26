РФ знову заблокувала Чорноморський зерновий коридор

У Військово-морських силах Збройних сил України спростували інформацію про нібито винесення ними заборони на рух торговельних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи та повідомили про блокування відповідного гуманітарного транспортного коридору в середу російською стороною.

“Сьогодні, 26.04.2023, Чорноморський зерновий коридор вкотре призупинений російською стороною. Так, 25.04.2023 в Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом”, – йдеться у повідомлені.

У результаті 4 судна, зокрема “Akdeniz-M”, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії, не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний у середу. Ще одне судно очікує проходу в порт Одеси в районі Суліни.

“Крім того, з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності. Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов’язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави”, – йдеться в повідомленні.

За даними ООН, зерновим коридором з українських портів на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, зокрема кукурудзи – 14,5 млн тонн, пшениці – 7,9 млн тонн, соняшникової олії – 1,5 млн тонн, повідомили у ВМС ЗСУ.