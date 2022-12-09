РФ прагне отримати від Ірану ракети в обмін на безпрецедентну військову підтримку, – Британія в ООН

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що росія прагне отримати від Ірану «сотні балістичних ракет», пропонуючи натомість Тегерану «безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки».

Під час спілкування із журналістами у п’ятницю перед засіданням Ради Безпеки ООН, Вудворд наголосила, що, купуючи в Ірану зброю, москва порушує відповідну резолюцію Радбезу.

Цю зброю, нагадала вона, російські війська використовують для «завдання ударів по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі» в Україні.

За словами постпреда Британії, починаючи з серпня Тегеран «передав москві сотні безпілотників».

«Поширення зброї Іраном становить реальну і суттєву загрозу далеко за межами регіону, для всієї міжнародні спільноти», – зазначила вона.