Політика

РФ прагне отримати від Ірану ракети в обмін на безпрецедентну військову підтримку, – Британія в ООН

9 Грудня 2022 21:24
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росія, іран

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що росія прагне отримати від Ірану «сотні балістичних ракет», пропонуючи натомість Тегерану «безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки».

Під час спілкування із журналістами у п’ятницю перед засіданням Ради Безпеки ООН, Вудворд наголосила, що, купуючи в Ірану зброю, москва порушує відповідну резолюцію Радбезу.

Цю зброю, нагадала вона, російські війська використовують для «завдання ударів по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі» в Україні.

За словами постпреда Британії, починаючи з серпня Тегеран «передав москві сотні безпілотників».

«Поширення зброї Іраном становить реальну і суттєву загрозу далеко за межами регіону, для всієї міжнародні спільноти», – зазначила вона.


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