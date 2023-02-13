Політика

РФ готує проведення мітингів у Європі

13 Лютого 2023 10:57
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війна, росія, нато

Аналітики неурядової організації Robert Lansing Institute пишуть, що неспроможність РФ впливати на рішення в НАТО підштовхує агресора до організації в країнах Європи масових мітингів “солідарності”, мета яких – просування проросійських наративів. Схожі дійства відбувалися у комуністичній Москві під час холодної війни, сказано в повідомленні RLI.

Пройти нові акції повинні напередодні Мюнхенської безпекової конференції, яка має відбутися 18 лютого.

Ще одна мета мітингів – провокування народних заворушень у зв’язку з антиросійськими санкціями та наданням Україні військової допомоги. Мітингарі будуть намагатися викликати у європейців сумніви щодо єдності Заходу в питанні протидії російській збройній агресії.

Аналітики зазначають, що під час підготовки цих мітингів прослідковується тенденція проведення демонстрацій та пікетів в тому числі й біля військових баз США.

“Інший варіант – зібрати натовпи біля інших об’єктів військової інфраструктури союзників по НАТО, де займаються підготовкою українських військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні.

При цьому в RLI зазначають, що ці мітинги дадуть хорошу можливість розкрити російську агентуру.

РФ планує провести такі акції не лише Великій Британії, але й у Португалії 16-18 лютого. Організаторами там буде “Португальська рада миру та співробітництва” – правонаступниця прокомуністичної організації “Рух за мир у Португалії”.

“Організатори акцій вимагатимуть припинення бойових дій в Україні, поновлення прямого політичного діалогу з Москвою, відмови від санкційної політики, а також вимагатимуть від уряду Португалії припинити надання військової допомоги Україні тощо”, – стверджують у RLI.

18 лютого одна з демонстрацій запланована й у Мюнхені. Вона повинна пройти під гаслом “Переговори замість стрілянини”. Організатор – “Громадська ініціатива проти проведення конференції НАТО з безпеки”.

Також 26 лютого о 12:00 (за місцевим часом) заплановано мітинг біля бази НАТО в Рамштайні під гаслом “Зупинимо експорт зброї НАТО в Україну з метою запобігти Третій світовій війні”.


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