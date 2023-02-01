Резніков у Франції підписав меморандум про постачання двох радарів MG-200

Міністри оборони України і Франції Олексій Резніков та Себастьєн Лекорню і представник компанії Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для української ППО.

“Разом із моїм французьким колегою Себастьєном Лекорню та Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для українських захисників неба”, – зазначив Резніков.

За його словами, це обладнання допоможе українським військовим виявляти ворожі безпілотники та ракети, у тому числі балістичні.

“Наше небо буде захищене від смертоносних атак росії”, – наголосив міністр.