Політика

Резніков у Франції підписав меморандум про постачання двох радарів MG-200

1 Лютого 2023 19:44
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зброя

Міністри оборони України і Франції Олексій Резніков та Себастьєн Лекорню і представник компанії Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для української ППО.

“Разом із моїм французьким колегою Себастьєном Лекорню та Thales Group підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для українських захисників неба”, – зазначив Резніков.

За його словами, це обладнання допоможе українським військовим виявляти ворожі безпілотники та ракети, у тому числі балістичні.

“Наше небо буде захищене від смертоносних атак росії”, – наголосив міністр.


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