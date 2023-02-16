Резніков підвів підсумки візиту в Брюссель

Українська делегація завершила дводенну роботу у Брюсселі в рамках “Рамштайну”. Вже незабаром “броньований кулак” зможе вирішувати поставлені йому завдання.

Як відзначив міністр оборони України Олексій Резніков, результати зустрічі є оптимістичними:

загрози з неба отримають кращу відсіч;

військо буде краще забезпечене боєприпасами;

більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

“Головне – зміцнюється “броньований кулак”, який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу”, – пише Резніков.

За словами міністра, сьогодні українська делегація порушувала питання щодо практичних аспектів “танкової коаліції”. Зокрема були зроблені важливі кроки.