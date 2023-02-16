Політика

Резніков підвів підсумки візиту в Брюссель

16 Лютого 2023 19:38
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рамштайн

Українська делегація завершила дводенну роботу у Брюсселі в рамках “Рамштайну”. Вже незабаром “броньований кулак” зможе вирішувати поставлені йому завдання.

Як відзначив міністр оборони України Олексій Резніков, результати зустрічі є оптимістичними:

  • загрози з неба отримають кращу відсіч;
  • військо буде краще забезпечене боєприпасами;
  • більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

“Головне – зміцнюється “броньований кулак”, який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу”, – пише Резніков.

За словами міністра, сьогодні українська делегація порушувала питання щодо практичних аспектів “танкової коаліції”. Зокрема були зроблені важливі кроки.


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