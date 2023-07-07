Reuters: Китай проводить дезінформаційну кампанію проти Тайваню

Китай розпочав дезінформаційну кампанію, яка включає повідомлення про те, що президент Тайваню має “план втечі” на випадок китайського вторгнення. Кампанія спрямована на підрив морального духу острова, повідомляє Reuters, посилаючись на слова тайванських чиновників.

Острів перебуває у стані підвищеної готовності до того, що він вважає спробами Пекіна вплинути на громадську думку, в тому числі шляхом незаконного фінансування прихильних до Китаю кандидатів напередодні президентських виборів на Тайвані наступного року.

Наприкінці цього місяця Тайвань проведе свої найважливіші щорічні військові навчання, відомі як “Хан Куан”, які вперше включатимуть тимчасове закриття головного міжнародного аеропорту для імітації відсічі ворогам, оскільки Китай посилює військовий тиск на острів.

Починаючи з травня в китайських державних ЗМІ почали з’являтися новини, що містять дезінформацію про військову діяльність Тайваню і його головного союзника – США, що є частиною кампанії з формування громадської думки на острові, за словами кількох тайванських чиновників, які безпосередньо обізнані з цим питанням.

Щонайменше в десятці новинних повідомлень йдеться про те, що навчання “Хан Куан” насправді були “генеральною репетицією втечі” президента Тайваню Цай Інвень і навчаннями з евакуації громадян США в разі китайського вторгнення, сказали чиновники на умовах анонімності.

“Вони хочуть представити навчання “Хан Куан” як репетицію плану втечі”, – сказав один із чиновників острова, додавши, що метою Пекіна було створити паніку і послабити довіру громадськості до керівництва Тайваню.

Деякі з повідомлень у ЗМІ спочатку були опубліковані на новинних сайтах, якими керує китайське Управління у справах Тайваню, а потім з’явилися в ЗМІ Тайваню і Гонконгу.

Чиновники заявили, що кампанія дезінформації проводилася під наглядом Центральної керівної групи у справах Тайваню, яку очолює лідер Китаю Сі Цзіньпін, і здійснювалася різними урядовими установами, в тому числі Управлінням у справах Тайваню в Пекіні.

Офіс Тайваню у справах континентального Китаю заявив, що Пекін завжди намагається завдати шкоди престижу уряду острова, розколоти тайванське суспільство і послабити підтримку міжнародної спільноти.

“Уряд негайно роз’яснить неправдиву інформацію і за допомогою конкретних дій продемонструє свою рішучість захищати себе”, – додали у відомстві.

Влада Тайваню також назвала “пропагандою” щонайменше десять повідомлень китайських і тайванських ЗМІ за останні тижні, в яких стверджувалося, що Пекін здатний знищити цілу авіаносну групу США в Тихому океані за допомогою 24 балістичних ракет, посилаючись на наукову роботу на основі комп’ютерної симуляції війни, опубліковану китайським університетом, пов’язаним із Народно-визвольною армією Китаю.

Дослідники, які тісно співпрацюють з представниками служб безпеки Тайваню, витратили тижні, намагаючись перевірити звіт за допомогою комп’ютерних симуляцій, але не змогли відтворити подібні результати, повідомили джерела Reuters, назвавши ці повідомлення частиною “китайської пропаганди” напередодні військових навчань Тайваню.

“Вони хочуть “продати” страх. Вони хочуть, щоб ми припинили підготовку і негайно здалися”, – сказав високопоставлений чиновник острова.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, вже давно застосовує до острова політику «батога і пряника», погрожуючи йому перспективою військових дій і водночас звертаючись до тих, хто, на його думку, схильний підтримати точку зору Пекіна.