Політика

Республіканець Крістофер Крісті відвідав Бучу та зустрівся з Зеленським

4 Серпня 2023 18:22
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зеленський

У п’ятницю, 4 серпня, в Україну приїхав член Республіканської партії, ексгубернатор штату Нью-Джерсі Крістофер Крісті. Він вже встиг відвідати Бучу та зустрітися із Володимиром Зеленським.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Провів зустріч із членом Республіканської партії, ексгубернатором штату Нью-Джерсі Крістофером Крісті”, – написав Зеленський.

Глава держави подякував Крістоферу Крісті за те, що він розпочав свій візит в Україну з поїздки до Бучі, щоб побачити, яку загрозу російська агресія становить для свободи та всіх у світі.

“Я також хотів би щиро подякувати вам і вашим колегам, зокрема Конгресу. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яка для нас є надзвичайно вагомою. Ми дуже вдячні Президенту Байдену та його адміністрації. Украй важливо, що вся ваша країна, усі американці – на боці правди та демократії, і вони переконані в перемозі України”, – сказав Зеленський.

Зі свого боку Крістофер Крісті розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні, й поділитися отриманою інформацією з американським суспільством, яке підтримує Україну.


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