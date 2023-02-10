Політика

Республіканці у Конгресі США зареєстрували “Резолюцію про втому від України”

10 Лютого 2023 08:49
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сша

Група з 10 республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гетцом зареєструвала “Резолюцію про втому від України”.

Про це повідомляє канал Fox.

“Америка перебуває в стані керованого занепаду, і він посилиться, якщо ми продовжимо витрачати гроші платників податків на зовнішню війну. Ми повинні призупинити будь-яку іноземну допомогу на війну в Україні й вимагати, щоб всі учасники цього конфлікту негайно досягли мирної угоди”, – заявив Гетц.

Автори документа на чолі з членом Палати представників США Меттом Гетцом вимагають від адміністрації Байдена припинити військову та фінансову допомогу США Україні, і закликають всіх учасників бойових дій досягнути мирної угоди.

У резолюції перерахували, скільки ресурсів Штати надали Україні з моменту вторгнення Росії. Сума склала понад 110 мільярдів доларів фінансової, військової та гуманітарної допомоги. З них 27,4 мільярда доларів пішли на допомогу в сфері безпеки.

Крім того, документ перераховує військове обладнання, яке США надали Україні з лютого 2022 року, а також наводяться слова представників Пентагону, які заявили, що ця допомога “серйозно виснажила запаси Сполучених Штатів, що послабило готовність США у випадку конфлікту”.

Автори резолюції також стверджують, що надаючи допомогу, “США ненавмисно сприяють жертвам серед цивільного населення”, і зазначають, що за оцінками США під час війни загинуло 40 000 мирних жителів.

Конгресмени зазначають, що потрібно скерувати кошти на розв’язання проблем усередині США, насамперед міграційної кризи.


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