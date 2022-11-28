Рашисти продовжують депортацію людей з лівобережної частини Херсонщини, – Соболевський

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині здійснюють депортацію громадян.

Про це розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

“Орки продовжують депортацію людей з лівобережної частини Херсонщини, причому кількість громад, де на людей чинять тиск, збільшується.

Охочих виїжджати насправді дуже небагато, тому що приклад звільненої правобережної частини вселив у людей почуття швидкого звільнення. Багато хто виїжджає самостійно через Крим до третіх країн”, – йдеться в повідомленні.