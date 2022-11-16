Політика

Ракетна атака – ось справжній виступ Росії на G20, – Зеленський

16 Листопада 2022 10:23
37
зеленський, G20

До швидкої реакції на удар російської армії територією Польщі закликав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав про обговорення шляхів закінчення війни напередодні, після яких армія РФ випустила понад 100 ракет по Україні. На його думку, спалені житлові будинки, зруйновані електростанції та проблеми з теплом, світлом та інтернетом закріпили за Росією статус держави-терориста.

“На жаль, є людські жертви. При чому не тільки в Україні, російські ракети вчора вдарили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція, ця ракетна атака – ось справжній виступ Росії на “двадцятці”, тому коли я говорю G19, я не помиляюсь, бо Росія – терорист, і ми від цього захищаємося, така реальність”, – резюмував Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
16 Листопада 2022 11:49
93

Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених Росією 15 листопада

16 Листопада 2022 09:33
78

Директор ЦРУ під час ракетних ударів був у Києві та зустрівся із Зеленським, – ЗМІ
16 Листопада 2022 09:19
30

Енергетики відновили електроспоживання 800 тисяч споживачів Харкова та області
16 Листопада 2022 08:55
90

Лідери G20 у підсумковій декларації засудили агресію Росії проти України
16 Листопада 2022 08:00
82

Кремль спланував масштабний ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на G20, – ISW

Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей

Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

усі думки