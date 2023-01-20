Політика

ПВК «Вагнера» заробляє на корисних копалинах в Африці мільйони доларів — Politico

20 Січня 2023 16:11
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вагнер

Російська приватна військова компанія «Вагнера» розширює свої гірничодобувні проєкти в Центральноафриканській Республіці, на яких заробляє мільйони доларів. У такий спосіб утворюється канал фінансування війни проти України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні документи та джерела.

Джерела зазначають, що американські чиновники роками попереджали, що «Вагнер» уже використовував гроші від видобутку корисних копалин, щоб підтримувати росію в умовах західних санкцій. А останні проєкти в ЦАР показують, що проєкти «Вагнера» з видобутку копалин стають усе більш прибутковими та створюють канал фінансування війни росії проти України.

Згідно з документами, ПВК «Вагнера» лише за минулий рік значно розширила видобуток копалин у ЦАР та може заробляти на цьому до мільярда доларів. Ймовірно, на ці кошти будуть купувати нову зброю та наймати людей.

Так, 2018 року побудували на родовищі золота Ндассіма виробничий комплекс, що розташовується біля міста Бамбарі в центрі країни. Відтоді в комплексі відкрили вісім виробничих зон, глибина найбільшої — 200 футів (приблизно 61 метр).

Чиновники з США зазначають, що «вагнерівці» готують об’єкт для довгострокової експлуатації, зокрема вони укріпили шахту, побудували мости та встановили зенітні гармати на вантажівках. На родовищі золота група «Вагнера» працює як компанія, зареєстрована на Мадагаскарі.

Американські чиновники вважають, що «Вагнер» має політичний вплив у Центральноафриканській республіці. Про це може свідчити те, що ЦАР не надає дозвіл миротворцям ООН на запуск безпілотників.


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