Політика

Путіна заарештують на території Молдови, якщо приїде, – Санду

23 Травня 2023 15:25
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путін, молдова

Російського диктатора Володимира Путіна буде заарештовано, якщо він перетне кордон Молдови. Про це в інтерв’ю Euronews заявила президентка країни Мая Санду.

На запитання журналіста, чи виконає Молдова ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, Санду відповіла: “Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду”.

Вона додала, що 24 лютого вранці, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вона у своєму кабінеті чула вибухи, які лунали у Вінниці.

Санду вважає, що наразі немає ризику військового вторгнення для Молдови, “завдяки Україні, яка тримає російську армію далі від наших кордонів”.

“Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Про ці спроби ми говорили кілька місяців тому. На щастя, наші інституції зуміли захистити країну, і ми стаємо дедалі витривалішими”, – сказала президентка Молдови.


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