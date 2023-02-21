Політика

Путін заявив, що хоче відновити випробування ядерної зброї

21 Лютого 2023 13:14
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ядерна зброя, путін

Російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що РФ готова відновити випробування ядерної зброї.

Путін під час свого виступу знову звинуватив США та країни НАТО у нарощуванні ядерного потенціалу. Водночас він заявив, що Росія може повернутися до ядерних випробувань.

Диктатор наказав Міноборони та “Росатому” підготуватися до проведення випробувань.

“Міноборони Росії та “Росатом” повинні забезпечити готовність провести випробування російської ядерної зброї. Першими ми цього, зрозуміло, робити не будемо. Але, якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо”, – сказав він.


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