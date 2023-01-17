Політика

Путін вніс законопроєкт про скасування договорів РФ із Радою Європи

17 Січня 2023 19:07
39
путін, європа

Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про скасування міжнародних договорів РФ із Радою Європи, серед яких і Конвенція про права людини

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Міжнародні договори перестануть діяти у Росії 16 березня 2023 року. Зазначається, що, мова йде про наступні договори:

  • Устав Ради Європи;
  • Генеральну угоду про привілеї та імунітети Ради Європи;
  • Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, а також десять протоколів до неї;
  • Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом;
  • Європейську хартію місцевого самоуправління;
  • Європейську соціальну хартію.

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Січня 2023 21:01
22

Нідерланди планують надати Україні батарею PATRIOT
17 Січня 2023 18:40
46

ЗСУ завдали 10 авіаударів по окупантах. А ще — знищили російський літак Су-25
17 Січня 2023 18:20
70

Залужний поїхав до Польщі і вперше зустрівся з генералом Міллі
17 Січня 2023 17:45
81

Остання ракетна атака РФ мала деструктивні наслідки для української енергетики, – Шмигаль 
17 Січня 2023 15:45
40

РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині: влучили у будівлю коледжа
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки