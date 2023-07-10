Політика

Путін та Пригожин зустрічалися в Кремлі. ПВК пропонували варіанти працевлаштування, – Пєсков

10 Липня 2023 13:25
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путін, пригожин

Президент РФ Володимир Путін зустрічався з ватажком ПВК “Вагнер” у Кремлі через 5 днів після повстання “вагнерівців”.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

“Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі через 5 днів після заколоту, 29 червня. Зустріч тривала близько 3 годин, у ній також брали участь командири загонів ПВК, всього було 35 осіб”, – йдеться в повідомленні.

За словами Пєскова, Путін дав свою оцінку того, що сталося, і запропонував представникам ПВК варіанти працевлаштування.


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