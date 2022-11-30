Путін посилює репресивні повноваження держави, щоб придушити інакодумство — британська розвідка

Російський диктатор Володимир Путін посилює репресивні повноваження держави, щоби ще більше придушити інакодумство.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великобританії.

Розвідники нагадують, що у липні Путін затвердив поправки до “закону про іноземних агентів” 2012 року, який широко використовують для репресій проти опонентів режиму — нові заходи мають набути чинності 1 грудня.

Закон 2012 року визначав “іноземних агентів” як фізичних осіб чи організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення на ті, що просто перебувають під невизначеним “впливом чи тиском іноземних гравців”.

Російське міністерство юстиції тепер матиме право публікувати особисті дані та адреси “іноземних агентів”, що майже напевно піддасть їх ризику переслідування.

Нові поправки до закону ще більше розширять репресивні повноваження Кремля. Подібна тенденція зберігається з моменту повернення Путіна на посаду 2012 року, проте різко прискорилася після 24 лютого.

Кремль, ймовірно, діє запобіжно, щоб запобігти посиленню внутрішнього інакомислення, оскільки конфлікт залишається невирішеним і дедалі більше впливає на повсякденне життя росіян, резюмували у звіті.