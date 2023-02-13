Путін почав пересуватися бронепоїздом через страх бути ліквідованим, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін для далеких переїздів користується бронепоїздом.

Про це йдеться у розслідуванні “Центру “Досьє”.

“В поїздках на далекі відстані російський президент переважно віддавав перевагу користуванню бортами льотного спецзагону Росії. Так було донедавна. Але в серпні-вересні 2021 року Путін пересів на бронепоїзд”, – кажуть автори матеріалу.

За даними журналістів, знайомий Путіна розповів: “Після початку війни, в лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо, щоб дістатися до своєї резиденції на Валдаї”. Цю інформацію також підтвердило джерело в адміністрації російського диктатора.

Путін почав активніше використовувати бронепоїзд для своїх поїздок Росією восени 2021 року, саме в той час, коли РФ почала готуватись до війни проти України. Путін їздить бронепоїздом до своїх улюблених резиденцій у Валдаї та Сочі.

Розслідувачі зазначають, що Путін почав пересуватись бронепоїздом через страх бути ліквідованим, оскільки пересування літаків простіше відстежити в режимі реального часу, ніж пасажирських потягів.

У сюжеті повідомляється, що у бронепоїзді є спальня, робочий кабінет, вагон для супроводжуючого персоналу та вагон для спецзв’язку. Потяг замаскований під звичайний пасажирський, проте його видає спеціальне обладнання на даху одного із вагонів. Зовні бронепоїзд схожий на звичайний потяг, тільки замість чотирьох осей у нього шість, замість одного локомотива – кілька, а на даху розміщено спецобладнання.

За оцінками журналістів, поїзд може коштувати трохи більше 1 млрд російських рублів. Автори також з’ясували, що підходящий під опис спецпоїзд належить компанії “Гранд Сервіс Експрес”, нею володів офшор, пов’язаний з соратником Путіна Юрієм Ковальчуком, і бізнесменом Михайлом Рабіновичем, якого називають хорошим знайомим Ковальчука.