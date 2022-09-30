Політика

Путін оголосив анексію окупованих територій і закликав Київ до переговорів

30 Вересня 2022 15:43
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війна, путін, окупація

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня почав свій виступ у Кремлі на церемонії “приєднання” до РФ тимчасово окупованих українських територій після того, як на них відбулися псевдореферендуми.

На так званій церемонії підписання були присутні високопоставлені російські чиновники, зокрема міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Чечні Рамзан Кадиров. Водночас патріарх РПЦ Кирил не зміг відвідати захід через позитивний тест на коронавірус.

“Люди свій вибір зробили, однозначний вибір. Сьогодні ми підписуємо договір про прийняття до складу ДНР/ЛНР, Запорізької та Херсонської області. Упевнений, що федеральні збори підтримають конституційні закони про прийняття та утворення в Росії 4-х нових регіонів, 4-х нових суб’єктів Російської Федерації”, — сказав Путін на початку свого виступу.

Російський президент також згадав про “трагедію розпаду Радянського Союзу”, але наголосив, що “Росія і не прагне повернення до СРСР”. Він закликав Київ “сісти за стіл переговорів і припинити війну”.

“Люди на Донбасі, в Херсоні і Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди. Ми закликаємо київський режим негайно припинити всі бойові дії, ту війну, яку він розв’язав ще у 2014 році та повернутися за стіл переговорів. Ми готові до цього. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений, Росія його не зрадить”, — зазначив він.

Також Путін назвав обмеження для росіян, які запроваджують західні країни через вторгнення РФ в Україну “русофобією” і “расизмом”.


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