Політика

Путін назвав умови повернення Росії до “зернової угоди”

19 Липня 2023 21:00
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путін, зерно

Російський диктатор Володимир Путін назвав умови повернення РФ до “зернової угоди” та зажадав їхнього негайного виконання.

“Продовження зернової угоди у тому вигляді, в якому вона існувала, втратило всякий сенс. Ось чому ми заперечили проти подальшого продовження цієї так званої угоди”, – сказав Путін.

За його словами, для повернення Росії до “зернової угоди” мають бути прибрані “всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив.

“У тому числі йдеться про їх негайне підключення до міжнародної банківської системи розрахунків SWIFT. Нам потрібні не якісь обіцянки щодо цього і якісь ідеї. Нам потрібне виконання цих умов”, – заявив Путін.

Він додав, що серед умов також виведення з-під санкцій постачання російського зерна, добрив на світові ринки, а також відновлення постачання запчастин та комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив до Росії.

Диктатор також вимагає вирішення усіх питань зі страхуванням російських судів та експортних постачань РФ, відновлення всієї логістики продовольчих постачань, забезпечення безперешкодного постачання добрив з Росії та сировини для їх виробництва.

“При виконанні всіх цих умов, ми негайно до цієї угоди повернемося”, – заявив Путін.


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