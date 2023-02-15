Політика

Путін готується до тривалої війни в Україні, а наближені до Кремля не вірять у перемогу РФ, – Reuters

15 Лютого 2023 15:29
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війна, путін

Російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої та екзистенціальної боротьби у війні проти України, та частина еліти РФ не вірить в перемогу Росії.

Про це пишуть Reuters із посиланням на високопоставлені джерела в РФ.

“Попереду буде ще складніше і ціна зросте і для України, і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не коштують кількох завойованих територій”, – ствердило одне з джерел журналістів.

Зазначається, що коли 24 лютого Путін наказав ввести війська в Україну, він сподівався швидко перемогти, заслужити місце в історії поряд із царями та влаштувати “відродження Росії” після розпаду Радянського Союзу.

Однак, за словами співрозмовника Reuters, надії Путіна покращити свою репутацію виявилися марними. Також президент РФ переконаний, що Москва втягнута в екзистенціальну боротьбу з Заходом, який хоче розділити Росію та її величезні ресурси.

Так, п’ять високопоставлених російських чиновників підтвердили журналістам, що в диктатора РФ усе ще немає суперника за владу, тож йому “не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися в березні 2024 року”.

Зокрема співрозмовник Reuters сказав, що Росія – у невигідному становищі як у військових технологіях, так і в мотивації, але він вважає, що війна триватиме “дуже довго”.


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