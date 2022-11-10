Політика

Президент призначив очільників трьох військових адміністрацій на Херсонщині Президент Володимир Зеленський призначив керівників трьох новоутворених військових адміністрацій у Каховці, Голій Пристані та Хрестівці Херсонської області. Про це йдеться в розпорядженнях президента України №295, №293 та №294, на офіційному сайті ОПУ. Очільником Каховської міської військової адміністрації призначили Віталія Немерця. Начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області стала Світлана Лінник. Також головою Хрестівської сільської військової адміністрації Каховського району буде Олександр Скоробогатов. Указ президента України чинний від сьогодні, 10 листопада. Поділитися:



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