Президент Бразилії відмовився постачати боєприпаси Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини надіслати Україні боєприпаси в рамках міжнародних зусиль, спрямованих на допомогу Києву у боротьбі з російською агресією.

Як передає Bloomberg, про свою відмову Лула заявив журналістам на пресконференції в Бразиліа за результатами зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

“Бразилія не зацікавлена в передачі боєприпасів, які будуть використані у війні”, – сказав бразильський президент.

За його словами, Бразилія “не хоче брати участь у війні, навіть непрямим чином”. “Ми маємо шукати тих, хто може допомогти знайти мир між росією і Україною”, – додав він.

Як нагадує Bloomberg, Лула да Сілва у минулому критикував Президента України Володимира Зеленського, покладаючи також на нього провину за триваючу війну.

Як зазначається, новий бразильський президент “любить зображати себе посередником у вирішенні конфліктів у багатополярному світі, а не автоматичним союзником США та Європейського Союзу”.

Крім того, вказується на те, що небажання Лули засуджувати путіна “також може бути зумовлене великою кількістю добрив, які бразильські фермери купують у росії”.

За повідомленнями ЗМІ, канцлер Німеччини, зокрема, намагався добитися згоди з боку Бразилії щодо постачання боєприпасів для переданих Україні зенітних установок “Гепард”.