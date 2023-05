Президент Бразилії відмовив Путіну на його запрошення відвідати Росію

Президент Бразилії Лула да Сілва після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що відмовився від пропозиції відвідати Росію, але “підтвердив готовність Бразилії… вести діалог з обома сторонами конфлікту у пошуках миру”.

Про це Сілва написав у Twitter.

“Я подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі й відповів, що наразі не можу приїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії – поряд з Індією, Індонезією та Китаєм – вести діалог з обома сторонами конфлікту у пошуках миру”, – написав він.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…