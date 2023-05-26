Політика

Президент Бразилії відмовив Путіну на його запрошення відвідати Росію

26 Травня 2023 20:29
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бразилія

Президент Бразилії Лула да Сілва після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що відмовився від пропозиції відвідати Росію, але “підтвердив готовність Бразилії… вести діалог з обома сторонами конфлікту у пошуках миру”.

Про це Сілва написав у Twitter.

“Я подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі й відповів, що наразі не можу приїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії – поряд з Індією, Індонезією та Китаєм – вести діалог з обома сторонами конфлікту у пошуках миру”, – написав він.


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