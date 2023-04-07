Політика

Президент Бразилії пропонує віддати Крим Росії

7 Квітня 2023 10:24
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бразилія

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.

Про це пише видання Le Figaro з посиланням на заяву да Сілва на зустрічі з журналістами.

При цьому він зазначив, що президент Росії Володимир Путін” не може захопити територію України”.

“Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він (Путін) ще вторгся, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою… Ми повинні знайти рішення”, – сказав президент Бразилії.


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